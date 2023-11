A parlament – másképp

2023.11.16. Gróf József

National Geographic Magyarország

Azért is szeretek tömegközlekedni, mert az út során olyan helyszínekre is figyelmes leszek, amire az autóból nem szoktam. Így jártam az egyik este, amikor a villamoson utazva kiszúrtam magamnak egy fotózásra alkalmas perspektívát, ahonnan másnap, hazafelé menet el is tudtam készíteni a képet, a parlament egy kissé talán kevésbé gyakran megörökített oldaláról.