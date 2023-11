Messier 103 – Méchain halmaza

A halmazt Pierre Méchain fedezte fel, majd később Charles Messier katalogizálta. Eme csillaghalmazok kistávcsövekkel is jól látszódnak, nagyon hálás fotótémák, ráadásul több száz van belőlük az égbolton. Van olyan amit szabad szemmel is lehet látni, de a legtöbb már egy kistávcsővel is szépen látszódik. A csillaghalmazok relatíve fényes objektumok vizuálisan. Sokkal fényesebbek mint a ködösségek, ráadásul előbbinél színeket is meg lehet figyelni, míg utóbbinál csak a fotókon lehet előcsalogatni azokat. A felvétel egy 800mm-es fókuszú, 20cm átmérőjű távcsővel és egy ASI294 színes kamerával készült. 170 darab 2 perces kép átlagából.