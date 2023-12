25 éves a Nemzetközi Űrállomás

2023.12.03. SCHMALL RAFAEL

National Geographic Magyarország

2023. november 20-án lett 25 éves az emberiség egyik legnagyobb projektje. Esténként, (illetve hajnalonta is ) az űrállomást bizonyos előrejelzések alapján akár szabad szemmel is megfigyelhetjük, ahogy egy fényes csillagként nyugatról, kelet felé mozog, ahogyan a Nap fénye megvilágítja. Bizonyos esetekben azonban vagy a Hold, vagy a Nap előtt vonul el és ilyenkor egy sziluettként látszódik. Téli időszakban a Nap alacsonyan delel, ezért az űrállomás is távolról látszódik, kb. 25" átmérőjű, míg nyáron több mint háromszor nagyobbnak majdnem. A felvételen a november 28.-án csütörtökön lezajlott átvonulás látható, melyre erősen hatással volt a légköri turbulencia. A videofelvétel kb. 1100 képkockát tartalmaz és másodpercenként kb. 80 kép lett rögzítve. Egy ZWO ASI290MM kamera rögzítette a fotókat egy Lunt - LS 100mm átmérőjű naptávcsövön keresztül.