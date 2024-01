Szív köddel kívánva boldog új évet

2023.12.31. SCHMALL RAFAEL

National Geographic Magyarország

IC 1805 - Szív köd belső régiójával lett búcsúsztatva 2023. A felvétel egy ún. dual narrowband szűrővel felszerelt ASI294MC kamerával készült, ahol a szűrő összegyűjti a H-alfát és az OIII fénylést a ködösségekből. Ezt később szoftveresen ki lehet olvasni a képekből, majd fel lehet dolgozni ún. stackelő programokkal. Előnye, hogy akár holdfényben is működik a rendszer, illetve mélyebb képet, több részletet is adhat, mint a hagyományos szűrőrendszer. A Szív-köd 7500 fényév távolságban helyezkedik el a Cassiopeia csillagkép mellett. A csillaghalmazt kistávcsővel is lehet látni, ám a ködösség előcsalogatásához szükséges az asztrofotózás. A felvétel egy 200/800as távcsővel és ASI294MC kamerával készült. Összesen 100 db 10 perces felvétel lett összegyűjtve nagyrészt holdfénymentes éjszakákon, illetve néhány kép a holdas éjjeleken.