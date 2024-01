Messier 46

2024.01.06. Balázs Gábor

National Geographic Magyarország

Néhány évvel ezelőtt mikor még binokulárral barangoltam az éjszakai égbolton, a Szíriusztól nem messze kettő nyílthalmazt találtam. Megkapó látvány volt a kettő fényes halmaz egy látómezőben, így le is rajzoltam akkor a látottakat. Ezt követően sikerült csillagtérképen beazonosítani, hogy a Messier 46-os és 47-es nyílthalmazokat találtam meg. Talán egy évvel később néztem rá újra a kettő halmazra akkor már nagyobb távcsővel, és ekkor már láttam a M46-os halmazban az NGC 2438 katalógusszámú planetáris ködöt is. Ekkor nem rajzoltam le, de az egyik kedvenc objektumommá vált. 2023 január 5-én hajnalban pedig már le is tudtam fotózni a kedvenc nyílthalmazom. Rendkívül érdekes volt összehasonlítani a rajzot és a kész képet egymással. A képet illetően később felhívták rá a figyelmem, hogy nem csak egy planetáris ködöt sikerült lefotóznom azon az estén. A fotó bal oldali harmadoló vonalában ugyanis a 14 magnitúdós Minkowski 1-18-as planetáris köd is megtalálható. Először nekem fel sem tűnt de végül én is megtaláltam a képen.