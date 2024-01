Vöröshagyma epidermisz

2024.01.13. Pintér Máté

National Geographic Magyarország

Ez a téma a mikroszkóposok első témái közt szokott lenni, mert nagyon könnyen preparálható, és festési eljárásokkal még a sejtmag is látható. Nekem a festegetés kimaradt, de a DIC megvilágítással mégis láthatóvá váltak a sejtmagok, sőt a proteinszálak is, amiken pici gömbök közlekednek, amik a sejtek által használt anyagok. Ezeknek a mozgását könnyen látni is lehet. 20x objektívvel készült.