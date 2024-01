Téli csillagképek

2024.01.14. Kecskés Bertalan

National Geographic Magyarország

Minden évben nekifutok ennek a témának, így 2024 sem lehet kivétel, de most még az időjárás is kegyes volt eltekintve a -10°C-tól, de hát ettől lesz izgalmas. Nem csak fotózás szempontjából, de vizuálisan is kedvenc régióim közé tartozik az Orion, a Hyadok és a Plejádok csillagkép és szerintem a tél emblematikus csillagépei közé tartozik és ezt szerettem volna a képpel is érzékeltetni úgy, hogy mind ez az alföldi tájba illeszkedik, ahol is a legjobban érzem magam, ahol igazán élek.