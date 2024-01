Jégpálcikák

2024.01.16. Dancs István

National Geographic Magyarország

Az utóbbi időszak fagyos napjainak köszönhetően a Balaton vízének egy része is befagyott, főleg a partok közelében. Ennek köszönhetően érdekes formák is kialakulhattak, mint a fotón is látható jópofa jégpálcikák.