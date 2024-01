Feketeség és a hófehér hattyú

Karvaly (tojó) és ebédje

A kisebb termetű madarak, főként énekesmadarak elejtésére specializálódott, a tojók azonban időnként galamb nagyságú madarakat is zsákmányolnak. A hímek és a tojók közötti leginkább szembetűnő különbség a testméretük, de a tollazat színében is van némi eltérés. A nőstények akár 25 százalékkal nagyobbak is lehetnek a hímeknél és súlyuk akár kétszeres is lehet. A hím testének felső részei palaszürkék, mely időnként inkább kékes színezetű, míg alsó részük barnásvörös csíkozású, mely távolról akár narancssárgának is tűnhet, íriszük narancssárgás-sárgás, vagy vöröses narancssárga. A nőstény testének felső része sötétbarna, vagy szürkésbarna, és alsó fele keresztben barna csíkozású és világos sárga, vagy narancs színű írisze van. A fiatalok barna felső résszel és rozsdabarna vonalakkal rendelkeznek alul, vagy barna pöttyösek, míg íriszük halványsárga színű és nyakukon sötét csíkok futnak a középső csík kivételével. A felvétel Budapesten készült, egy lakóházak közötti parkban.