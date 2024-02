Több szem többet lát

2024.02.02. Szalai Kornél

National Geographic Magyarország

Igazából az angol eredetit akartam írni: "Two heads are better than one". Pásztormejnók... látszólag vidám, okos seregélyfélék... de mára már, az IUCN szerint, a top 3 leggyorsabban terjeszkedő inváziós madárfaj között található!