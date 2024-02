Vörösbegy

2024.02.07. Németh Zsolt

National Geographic Magyarország

A hímek, mint az énekesmadarak általában többségben vannak, évente akár 20%-uk is pár nélkül maradhat. Ezek intenzíven énekelnek, alkalmilag revírt is tartanak és gyakran megzavarják fajtársaik költését. A tojó a revír területén mozogva és aprólékosan válogatva keresi meg a fészek helyét. Egyedül épít, néha még a párját is elkergeti készülő otthona közeléből. A hím az építés ideje alatt a revír különböző pontjain énekel, néha kíséri a párját.