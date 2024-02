Fellegvár és a Salamon torony, Visegvár

2024.02.10. Kertész József

National Geographic Magyarország

A visegrádi várat IV. Béla és felesége, Laszkarisz Mária királyné építtették 1250 körül és hozzátartozott a Salamon-torony is, mint Alsóvár. Az épületegyüttest a történelem során többször is bővítették és felújították, többek között Mátyás király uralkodása idején is. Jelentőségét növelte, hogy az évszázadok során többször is őrizték itt a Szent Koronát.