Jedlik Ányos és Czuczor Gergely szobra, Győr

2024.02.18. Kertész József

National Geographic Magyarország

Jedlik Ányos és Czuczor Gergely közös szobrát 2000-ben avatták Győrben a Széchenyi tér sarkán. Ugyanabban az évben születettek a századfordulón, unokatestvérek voltak és még osztálytársak is! Együtt léptek be a bencés rendbe, ahol aztán felvették az új keresztnevüket is. Jedlik természettudós és feltaláló volt, az első villanymotor, a dinamóelv, de még a szódavíz is a nevéhez kötődik. Czuczor humán érdeklődésű volt, költő és nyelvész. Ma iskolák viselik a nevüket Győrben.