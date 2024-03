12P/Pons-Brooks

2024.03.06. Balázs Gábor Gergő

National Geographic Magyarország

Március 3-án este nekem is sikerült megörökíteni a 12P/Pons-Brooks üstököst, ezúttal a csóvájával együtt. Az alacsony horizont feletti magassága kis nehézséget jelent a fotózása során, de így is sikerült megjeleníteni a képen az ioncsóva villás szerkezetét. Vizuálisan is szép látvány volt. A fotó a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj támogatásával valósulhatott meg.