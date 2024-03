Teljes pompában

2024.03.09. Jakab Gábor

National Geographic Magyarország

Eme leánykökörcsint az erdőben sikerült megörökítenem teljes pompájában. Az erdőben túrázó egyik idős pár által kiderült, hogy több is volt eme kikeleti növényből, de sajnos voltak akik leszedték őket, így egyedszámuk jelentősen megritkult, már-már el is fogyott. Ennek ellenére szerencsére már egy kisebb példány is szirmait bontogatta, így idővel remélhetőleg újra birtukukba tudják venni a természetet.