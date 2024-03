Húsvéti hagyományőrzés, tojásfestés a Szigetközben

2024.03.30. Kertész József

National Geographic Magyarország

Kisbodakon a népi hagyományok szerint a húsvéti tojásokat a vöröshagyma külső héjával színezik. A vöröshagyma száraz külső héját vízbe teszik, majd azt felforralva készül el a színező anyag. Ebbe a színes lébe helyezi be a színezendő tojásokat. A tojásokat azonban először előkészítik az alábbi módon: A tojásokat - az útszéli árkokban több helyen könnyen megtalálható büröklevéllel - díszítik. A büröklevelet régen gézzel, ma a célszerűség miatt a gézt helyettesítő nylon harisnyával, cérnakötéssel szorítják a tojás felületére. A kifeszített nylon harisnya alatt a büröklevél rátapad a tojás felszínére. Ezeket a tojásokat – óvatosan, hogy meg ne sérüljenek – kanállal teszik a forró vízbe. Amíg megfőnek a tojások a színezésük is elkészül. A megfőtt tojásokról a kivétel után – ollóval- azonnal el kell távolítani a nylont, és hideg vizes ruhával le kell törölni a büröklevelet is, mielőtt az rászáradna. Így szépen festett, díszített tojásokat kapunk.