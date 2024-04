Tapolca patak Tapolcafőnél – Pápa

2024.04.05. Kertész József

National Geographic Magyarország

A Tapolca patak a Pápától 6 km-re levő Tapolcafőn eredt. A falu neve is innen származik. A 21 km hosszú patak Malomsoknál ömlött a Marcalba. A forrásból feltörő víz hőmérséklete télen-nyáron 19°C volt, soha nem fagy be. A bakonyi bauxit- és szénbányák 1990 utáni bezárása, és ezért a vízkiemelés leállítása révén a mélységi karsztvíz szintje lassan emelkedni kezdett, és 2010 tavaszán a tapolcafői források ismét felszínre törtek. A források újjáéledésével a környék is újjászületett: ma a patak első 600 méterét mintaszerű tanösvény kíséri. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a nemzeti értéket 2018-ban felvette a Veszprém Megyei Értéktár természeti környezet szakterületi kategóriájába. (A Tapolca név melegvízű forrást jelent, szláv eredetű szó. Az összes ilyen nevű patakunk és településünk ehhez köthető. - a szerk.)