" Gém Over "

2024.05.01. Bárány Áron Gergely

National Geographic Magyarország

Tisztelt National Geographic Magazin, talán érdekes lehet az Önök számára is, reggel 7 óra körül sikerült Szombathely belvárosában - néhány percre a Fő tértől - lencsevégre kapnom ezt a szürkegémet, amint egy koi,- vagy egyéb díszponty-fajtát kebelez be reggelire, amit jó eséllyel egy helyi kertes ház halastavából halászott ki. Szombathelyen a Perint-, és a Gyöngyös-patakoknál, valamint a Csónakázó-tónál is előfordulnak ezek a madarak már jó ideje, ott is gyűjtenek táplálékot, láthatóan jól érzik magukat, évek óta találkozhatunk velük a városon belül. A fényképek rendelkezésre állhatnak külön-külön is, ha esetleg ez az összevágott montázs / folyamatkép nem lenne megfelelő. Tisztelettel, szép napot kíván olvasójuk: Bárány Áron Gergely, Szombathelyről