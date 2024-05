Ar : 3663 Napfolt

2024.05.05. Blahó Norbert

National Geographic Magyarország

Szemben álló Napfoltcsoport pont a föld felé néz.A napfoltok a fotoszférában található, a környezetüknél 1–2 ezer kelvinnel alacsonyabb hőmérsékletű – jellemzően 4000 K hőmérsékletű –, sötét területek. A napfoltok élettartama általában néhány nap, de a nagyon nagy példányok élettartama több hét is lehet. Alakjuk legtöbbször közelítőleg kör, ám változatos skálán változik, ovális, vagy csepp alakú foltok is bőven akadnak. A jelenség magyarázata a mágneses mező és az energiaszállítási rendszer kölcsönhatásából vezethető le: a napfoltoknál a felszínt áttörő mágneses erővonal-kötegek a hőt szállító áramlások ellen hatnak a konvektív zónában és akadályozzák az energia szállítását a felszínre. Ennek eredményeképpen alakulnak ki az alacsonyabb hőmérsékletű foltok, amelyek kevesebb fényt bocsátanak ki. A felvételt készítettem: 180/2700 Mc, Neq5 pro goto, Nd 3,8 Astro Solar folia, Optolong L Extreme filter, Zwo Asi 290 MM. 2024.05.04 11:46