Messier 13

2024.05.06. Balázs Gábor

National Geographic Magyarország

Április utolsó éjszakáján igazán szép és nyugodt egünk volt, így a Herkules csillagkép híres gömbhalmazát, a Messier 13-at vettem célba. Vizuálisan is csillagaira bomlott, de igazi szépségét a fotón mutatta meg. A környezete is figyelemre méltó. A képen számos háttérgalaxis is felfedezhető. Ezek közül kiemelném a 64 millió fényévre lévő NGC 6207-es és NGC 4617-es galaxisokat. Utóbbi fénye időben már többet utazott míg érzékelőt ért, mivel távolsága nagyjából 503 millió fényév. A fotó a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj támogatásával valósulhatott meg.