Bakancslista: Európai kulturális fesztiválok

Balogh Boglárka tíz éve járja a világot, természeti, állatvédelmi, szociográfiai témákon dolgozva. Cikkeit a National Geographic Magazin online olvasói is jól ismerik, hisz 5 éve követhetik nyomon utazásait a blogon. Nagy sikerű kötete, az Ezerarcú Föld után most Európa legnépszerűbb és legmeghökkentőbb fesztiváljain kalauzolja végig az olvasót.

Ahogy Boglárka vallja: „Épphogy megszületett ennek a könyvnek a gondolata a fejemben, de már az első kulturális fesztiválon megértettem, hogy az anyag jóval több lesz, mint puszta bakancslistája az európai fiesztáknak. A baszkföldi San Sebastián főterén álltam, az utcai lámpák fényében jól látszott, hogy cseperegni kezdett a januári eső, de a papír séfsapkát viselő helyieket – akik ilyenkor a vacsora mellé dobfelszerelést is kapnak az éttermekben – ez egyáltalán nem érdekelte. Befurakodtam a tömegbe, és megálltam egy csoport fiatal mellett. – Tíz, kilenc, nyolc… – számoltak hangosan körülöttem, és ütemesen verni kezdték a dobjaikat. Az eső most már nemcsak csepergett, hanem úgy ömlött, mintha árvizet akart volna duzzasztani a téren, de ez az éjfélt váró helyieket szemmel láthatóan egyáltalán nem érdekelte. – Három, kettő, egy, éjfél! – és ekkor kilépett a városháza erkélyére a tekintélyes pocakú polgármester. Mindenki elnémult, ő pedig síri csendben félárbócra eresztette a baszk zászlót, és a porondon álló 140 tamborrada, vagyis doboscsoport mintegy vezényszóra rázendített a baszk himnuszra. A tizenötezer ember olyan átéléssel és szenvedéllyel énekelte, dobolta velük a szabadság, a testvériség, a baszk összetartás ódáját, hogy végigfutott a hátamon a hideg. Álltunk a szakadó esőben, a hideg víz verte az esernyőnket, és nekem az járt a fejemben, hogy valami rajtunk kívül álló nagyobb erőnek, a múlt és a jelen összekapcsolódásának, az egyetemes történelmünknek, hagyományainknak évezredeket átívelő ereje van. Hordaérzés, együvé tartozás, egymás feltétel nélküli elfogadása izzott a levegőben.”

Nem csak Európa, de a világ minden szegletében, az összes évszakban, a nagyvárosokban éppúgy, mint az apró falvakban, a helyiek különböző módon ünneplik meg az életet vagy – ahogy azt a kötetben is látjuk majd – épp az elmúlást.

A kontinenseket összefogó könnyűzenei és művészi fesztiválok mellett a mai napig kiemelkedő szerepe van az olyan elszigetelt rendezvényeknek, amelyeken a helyiek hagyományos népviseletbe öltöznek, nemzeti zászlóikat felvonják, és kiszakadva a hétköznapok szürkeségéből belevetik magukat a színes kavalkádba. A különböző népcsoportok évente ismétlődő eseményei azonban nem csupán parádék, olcsó szórakozások, jóval többek ezeknél: megmutatják identitásunkat, azt, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk és hová tartozunk.

A szerző a kötetben egy naptári évnek megfelelő időrendben igyekszik feltárni a fesztiválok gyökereit, ünneplésük módját, és hónapról hónapra bemutat egyet részletesen is.

Bármi érdekelje a kedves olvasót, legyen az gasztro-, kulturális, zenei vagy vallási esemény, a több száz rendezvény között biztosan talál olyat, amelynek szívesen részese lenne.

Mert a fesztiválok legnagyobb ajándéka az, hogy a sokszínűséget ünneplik, lehetőséget kínálnak minden nemzetnek a büszkeség megélésére, javítják kedélyünket, ráadásul olyan zarándoklatként foghatjuk fel őket, ahol a kultúrák keverednek, és olyasmit kínálnak, amelyhez egyébként nem lehet a mindennapokban hozzáférni.

Csatlakozzunk a világ legnagyobb paradicsomháborújához Spanyolországban, nevezzünk be a rénszarvas futóversenyre a számik lappföldi birodalmában, robbantsunk háromemeletes szekeret Firenzében húsvétkor, merüljünk el a titokzatos Stonehenge druida legendáiban a nyári napéjegyenlőség idején, barangoljuk be az ezeréves olajfák ligetét Pugliában, csukjuk be a szemünket és hallgassuk a Wagner operákat a csoda szép Amalfi parton, vagy ismerjük meg a majdnem Meghaltak Fesztiváljának különös történetét.

A kötet méltóképpen ünnepli meg Európa legérdekesebb hagyományait, fesztiváljait, elhozza hozzánk azok utánozhatatlan hangulatát, ám nem csak a fesztiváljáró- és rajongó olvasók könyvtárában van ott a helye, de a kultúrák kedvelőinek is igazi csemegét nyújt anélkül, hogy ebben a pandémiás időszakban kimozdulnánk.

