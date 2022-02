Új könyv segítségével felfedezhetjük a Tisza-tavat és környékét

Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ támogatásával megjelenő „Tisza-tó Útikönyv – Az ember alkotta paradicsom” című kötet a tó minden szegletére kiterjedő praktikus térképpel, valamint a szolgáltatókat és vendéglátókat bemutató melléklettel együtt jelenik meg.

Már a kötet elkészítésének ötlete is összefogásból származik. A három ötletgazda és szerző – Kovács Janka, Ljasuk Dimitry és Kücsön Gyula – a Tisza-tó bemutatásán, szolgáltatásainak javításán dolgozik évek óta. Ők kezdeményezték a könyv elkészülését, és az ötlettel megkeresték az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központot, amely azonnal a projekt mögé állt.

Az egy éves munkával elkészült, újrahasznosított papírra nyomtatott útikönyv teljes körűen mutatja be a Tisza-tó szolgáltatásait, természeti értékeit, kirándulási és kulturális lehetőségeit. A könyv még esős időjáráshoz vagy téli időtöltéshez is ad ötleteket, illetve hasznos tippekkel látja el a túrázókat arra vonatkozóan, hogy egy-egy településen milyen látnivalók vannak, valamint hol érdemes megszállni, mit érdemes megkóstolni. Ugyanakkor az új mű gyakorlati segítséget is nyújt a szabadidő aktív eltöltéséhez, hiszen megtudhatjuk belőle, hogy például melyek egy csónak kötelező felszerelései, mit vigyünk feltétlenül magunkkal egy evezős túrára, de azt is megtalálhatjuk benne, hogy hogyan juthatunk el a Tisza-tó két új kilátójához, különböző vízi sétányaihoz és tanösvényeihez, vagy éppen a legjobb strandjaihoz.

Az útikönyv megvásárlásával jótékony célt is támogatunk, ugyanis minden megvásárolt példánnyal az abádszalóki Jóreménység-sziget, közösségi pihenőhely tisztán tartásához és gondozásához járulunk hozzá 200 forinttal. A könyv elérhető a tiszatoutikonyv.hu weboldalon és az Aktív Magyarország webshopjában.