A könyv az édesvizekben élő gerinctelen állatokról nyújt teljes körű áttekintést, jelentősen túllépve a hagyományos határozói kereteken. Segítségével nem csupán azonosíthatjuk az édesvizek anyagforgalmában, a biológiai vízminősítésben és a vizek természetes öntisztulásában létfontosságú gerinctelen szervezeteket, hanem részletes ismertetést kapunk életmódjukról és az ökológiai rendszerekben betöltött szerepükről is. A szerző a közép-európai faunát tárgyalja, különös hangsúlyt adva a magyarországi vonatkozásoknak.

A jelenlegi kézirat előzménye 2008-ban jelent meg itthon Az édesvízi gerinctelen állatok – határozó címmel. Az ELTE biológusának könyve azonnal felkeltette a külföldi kiadók figyelmét: elsőként a Weisdorn-Verlag Jena kiadó adta ki 2009-ben német nyelven. Jelentősen továbbfejlesztett kiadását Freshwater Invertebrates in Central Europe címen 2013-ban a Springer-Verlag angol nyelven is megjelentette, és már ennek második, bővített kiadása is készül, néhány hónapon belül adja ki a Springer. A magyar nyelvű alapmű már a kiadását követő évben elfogyott, így a korszerűsített és jelentős mértékben bővített kézirat hiánypótló műnek számít.

Az 560 oldalas, keményfedeles munkát a szakemberek forrásként, a közoktatási és felsőoktatási intézmények oktatási segédeszközként használhatják, de élvezetes, közérthető stílusának is köszönhetően haszonnal forgathatja bárki, aki szeretne megismerkedni az édesvizek varázslatos élőlényeivel, a „vízipók-csodapókkal” és társaival.

Az Édesvízi gerinctelenek Közép-Európában általános határozókulccsal kezdődik, amelynek használatával a vizsgált élőlényt egy nagyobb csoportba, taxonba (mohaállatok, kova-szaruszivacsok, csigák stb.) tudjuk besorolni. Ezután megismerhetjük az egyes élőlénycsoportokat, ebben a részben a taxonspecifikus határozórészek előtt képekkel illusztrált szöveges leírások szerepelnek. A határozókulcsokban a rövid szöveges jellemzéseket színes grafikák egészítik ki, amelyek fényképekkel együtt segítik a gerinctelenek azonosítását. A rajzok részletesen feliratozottak, a határozóbélyegek nevei mellett az általános tájékozódást segítő szervek (pl. fej, ízelt láb, összetett szem) nevét is megjelenítik. A grafikák színezése az élőlényekről készült fotók eredeti színein alapul. A határozókulcsokban a sorok végén szereplő vastagított számok jelzik azt, hogy egy adott meghatározástól a határozókulcs hányadik sorához kell tovább lépnünk. Végül több lépés után eljutunk a végállomáshoz, egy adott taxonhoz.



A könyv egyes fejezeteihez online filmgyűjtemények is tartoznak, melyek az állatcsoportokhoz tartozó QR kódok leolvasásával tölthetők be mobiltelefonra vagy tabletre. Az utolsó fejezetben kép- és filmvetítő programok, valamint olyan interaktív feladatsorok találhatók, amelyek állatcsoportonként és összességében ellenőrzik és gyakoroltatják a gerinctelen állatok ismeretét.

A melléklet különleges részét képezi egy térhatású vetítőprogram, amely háromdimenziós (anaglif) képek megjelenítését teszi lehetővé a számítógép monitorján vagy projektorral kivetítve, ez utóbbi megoldás csoportos vetítésekre is lehetőséget ad. Az anaglif képek megtekintéséhez piros-kékeszöld (red-cyan) szemüvegre van szükség. A fentiekben ismertetett digitális anyagok magyar, angol és német nyelven is hozzáférhetők.

A digitális melléklet részeként az édesvízi makrogerinctelenek egyszerűsített PC-s és mobiltelefonos határozója a bszm.elte oldalról is letölthető.