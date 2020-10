Ókori lovas labdajáték nyomára bukkanhattak

Forrás: University of Zürich

A labdajátékok napjainkban rendkívül népszerűek, de ez a múltban sem volt másképp. A legkorábbi ismert labda 4500 éves, egyiptomi, és vászonból készült, de a labdák 3700 éve már Közép-Amerikában is jelen voltak. Egészen mostanáig a szakértők azt hitték, hogy Európában és Ázsiában csak 2500-2200 évvel ezelőtt kezdtek el terjedni ezek a játékok.

A Zürichi Egyetem csapata a közelmúltban német és kínai kutatókkal elemezte azt a három bőrlabdát, melyet az ősi janghaji temetőben találtak az északnyugat-kínai Turpában – számol be az EurekAlert. A 7,4-9,2 centiméter átmérőjű játékszerek 3200-2900 évesek.

Patrick Wertmann, a Zürichi Egyetem munkatársa szerint a labdák 500 évvel idősebbek, mint az eddigi legkorábbi ismert eurázsiai labdák. A szakértő hozzátette, azt nem tudni, hogy a korabeliek miként is használhatták őket, igaz, ismernek olyan kínai ábrázolásokat, melyeken lovasok hosszú nyelű ütőkkel irányítják a labdákat. Ilyen eszközök a janghaji temetőből is előkerültek, de ezek jóval későbbiek, mint a labdák, és nem lehet a labdákkal összefüggésbe hozni őket.

Az egyik lovas sírjában egy íjat és egy, a modern lovaglónadrágokhoz hasonló szabású nadrágot is feltártak, ezek is igazolják, hogy a lovas életmód mennyire meghatározó volt a térségben. Könnyen elképzelhető, hogy a labdázás a testmozgást is szolgálta a játék mellett.