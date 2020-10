Lámamúmiákat találtak Peruban

Természetesen mumifikálódott lámák maradványaira bukkantak Peruban – számol be a Live Science. Az állatokat nagyjából 500 éve áldozták fel az inkák isteneiknek, a tetemeken még ma is láthatóak a színes festések és tolldíszek. A lámákat valószínűleg élve temették el egy nagyobb szertartás során.

Lidio Valdez, a kanadai Calgary Egyetem régésze szerint különleges felfedezésről van szó, korábban nem találtak hasonlót. A szakértő és kollégái friss tanulmányukban mutatják be azokat a leleteket, köztük a lámamúmiákat, melyeket a Csendes-óceán partvidékén fekvő Tambo Viejo nevű lelőhelynél találták 2018-ban. A tetemek két házból kerültek elő az agyagpadló alól, az egyik építményben egy barna és három fehér, a másikban pedig egy barna lámát temettek el. Valdez szerint a második épületben több tetem is lehetett, de fosztogatók már korábban elvihették a maradványokat. A lámákat keleti irányban temették el, valószínűleg a napkelte miatt választották ezt a tájolást.

Az állatokat feldíszítve helyezték el a padló alá, a kutatók különböző festékeket, illetve lámagyapjúból készült fülbevalókat és nyakláncokat is találtak rajtuk. Valdez szerint a források arról árulkodnak, hogy barna lámákat jellemzően Viracochának, a teremtő istennek, fehéreket pedig a Napnak mutattak be áldozatként. Az egyik állat mellett egy tengerimalac maradványait is megtalálták, a három fehér lámát pedig egy trópusi madár tollaival temették el. A lelőhelyen egyéb érdekes áldozatokat, így kukoricacsutkákat, illetve a kokalevél rágásához köthető hamut is feltártak.

A lámák lábait megkötözhették, testükön pedig nem találtak vágásnyomokat. Bár korábban is előkerültek már inkáktól származó ember- és állatáldozatok, a mostaniak egészen kivételes állapotúak. A kutatók úgy gondolják, hogy az 1500 körül elpusztult állatokat egy nagyobb, az étel megosztását is magába foglaló ceremónia során áldozták fel.