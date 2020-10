Boszorkányjelek védték a középkori templomot a rossz szellemektől

Egy különleges templom maradványai kerültek elő az angliai Stoke Mandeville-nél – számol be a Live Science. A településen is át fog haladni a High Speed 2 (HS2) nagysebességű vasút vonala, az építkezéseket megelőzően ezért feltárást folytattak a környéken.

A szakértők egy közel ezer éves templom maradványait vizsgálták, az ásatás során pedig olyan köveket találtak, melyeket boszorkányjelekkel láttak el. Ezek feladata a rossz szellemek távol tartása volt. A keréküllőre hasonlító szimbólumok közepére lyukat fúrtak, a korabeliek úgy hitték, hogy ily módon képesek csapdába ejteni a gonosz lelkeket. Michael Court, a HS2 vezető régésze szerint a rég elveszett lelőhely izgalmas bepillantást ad a múltba.

A St. Mary-templomot 1070 körül építették Stoke Mandeville urának, majd az 1340-es években kibővítették, hogy a falubeliek is használhassák. A szentélyt az 1860-as években rombolták le, amikor felépítették a közösség új templomát. A HS2 csapata a feltárás során meglepően jó állapotú részeket is feltárt, a fal néhol az 1,5 méteres magasságot is eléri. A boszorkányjeleket két kövön azonosították, az egyik a talajszinten, a másik kicsit feljebb volt. A kutatók úgy gondolják, hogy előbbi napóraként is funkcionált.

Hasonló szimbólumokat az Egyesült Királyság több középkori lelőhelyénél is találtak már. A rossz szellemek ellen védő jeleket jellemzően a bejáratoknál, az ablakoknál és a kandallóknál alakították ki.