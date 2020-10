Óriáskönyvekben jelenik meg a Sixtus-kápolna összes freskója

A hatalmas méretű és rendkívüli, 22 ezer dolláros áron kiadott könyvet már megvásárolhatja, aki otthona kényelméből szeretne gyönyörködni a vatikáni műalkotás szépségeiben. Michelangelo, Botticelli és mások mesterművei valós méretben és eredeti színéhez 99,4 százalékos hűségben került a kötetekbe, mivel a helyszínen, az általában zsúfolásig tömött kápolna 20 méteres magasságú mennyezetén lévő freskókat nehéz is igazán behatóan tanulmányozni, számolt be a Smithsonian Magazine.

Az amerikai kiadóvállalat, a Callaway, a Vatikáni Múzeumok és az olasz kiadó Scripta Maneant közös munkával alkották meg azt a kötetet, amely a valaha készült legprecízebb művészeti kiadvány lehet. Öt év munkája kellett ahhoz, hogy a ez az anyag megszülessen, ezen idő alatt 270 ezer fénykép készült a kápolnában, több mint 30 terabyte adatmennyiségben. A fotósok 67 éjjelen át dolgoztak a kápolna területén, 10 méteres állványzatról és hatalmas teleobjektívek segítségével örökítették meg a képeket, amelyeken a mesterek ecsetvonásai is felismerhetőek. A könyv szövegi részét a Vatikáni Múzeumok korábbi igazgatója, Antonio Paolucci írta, elmeséli az egyes alkotások történetét, végigvezetve az olvasót a képek finom részletein, a technikai megoldásokon, amelyekkel a reneszánsz mesterek éltek.

A kötetek összesen 822 oldalra nyomtatva mutatják be a freskókat, ez az első ilyen részletességű kiadvány, amelyet a Vatikán engedélyezett, részben a műalkotások megőrzésének egy módozataként is. Nem csak az ára miatt nehéz elképzelni, hogy az átlagember könyvespolcára kerüljön: a Vatikáni Múzeumok rendelkezése szerint összesen csupán 1999 példányban jelenhetett meg a könyv, és ezekből csak 600 a Callaway által létre hozott angol nyelvű változat, amely 2020. november elsején kerül piacra.

A köteteket a Vatikán döntése alapján soha nem szabad majd újra nyomtatni, újra kiadni. Minden kötet kézzel kötött, luxuskivitelű borjúbőr gerinccel készült, s pamut védőburkolattal, valamint a lapozásához használandó pamutkesztyűvel együtt szállítják ki a megrendelőknek, kérésre külön olvasóállvánnyal együtt. Az angol nyelvű mellett olaszul, lengyelül és oroszul is megjelent a kiadvány. Az olasz, amely 2 éve látott napvilágot, már a megjelenéskor az utolsó darabig elfogyott.

Bár a kiadvány ára elképesztően magas, a kiadó abban bízik, hogy múzeumok, könyvtárak, egyetemek, vagy más kulturális intézmények révén mégis eljuthat az alkotás a nagyközönséghez világszerte.