Organikus gazdálkodással a kávé jövőjéért

A világ legnagyobb kávékultúrái évszázados hagyományok alapján, a helyi közösségek tudásának köszönhetően nyerik el egyedi jellemzőiket. A perui kávé különlegessége az organikus gazdálkodásban rejlik, amit a természettel összhangban fejlesztettek ki az itteni kistermelők. A magashegységekben található kisbirtokok családi tulajdonban vannak, ezért a gazdák kiemelt figyelmet fordítanak a fenntartható kávétermesztésre, és büszkék az általuk előállított kávé kiváló minőségére.

Ezeken az egy-két hektáros területeken organikus módszerekkel gazdálkodnak, tehát a kártevők és növénybetegségek ellen csak a természet-adta eszközökkel védekeznek, és a talaj tápanyag-utánpótlása is természetes úton történik. A kávécserjéket kézzel metszik és szüretelik, majd a kávécseresznyéket többször, alaposan átválogatják, hogy csak a csúcsminőségű szemek kerüljenek feldolgozásra.

Az ültetvényeket a kávécseresznye húsából keletkező komposzttal trágyázzák, így a növénynek azon részei is maradéktalanul hasznosulnak, amelyek nem szükségesek a kávé előállításához. A gazdák a kávécserjék mellé termést hozó kísérőnövényeket telepítenek, amelyek a biodiverzitás által természetes védőrendszert képeznek, illetve lassítják a termény beérését, hogy ezáltal több tápanyagot szívjon magába. A kávéültetvényeket pedig tájazonos gyümölcsfákkal ültetik körül, melyek termései nem csak extra bevételt jelentenek a helyieknek, hanem bio növényvédő szerek alapanyagául is szolgálnak.

Ebből a tökéletes, természet és ember közötti összhangból született meg a Nespresso első organikus kávéja. A Peru Organic egy közepes ízintenzitású kávé gyümölcsös, pirított gabonás ízjegyekkel, amely tejjel elkészítve egy igazán kiegyensúlyozott italt eredményez, karamellás, diós aromákkal. A perui hegyvidékek tengerszint feletti magassága, szubtrópusi klímája és árnyékolt területei a lehető legjobb minőségű Arabica termelését teszik lehetővé.

A Nespresso minimum hároméves elköteleződést vállal minden partnerével, ami akkor is érvényes, ha az adott terület súlyos természeti katasztrófát szenved. Az Esőerdő Szövetséggel közösen létrehozott AAA Sustainable Quality Program biztosítja a felelős és fenntartható beszerzést, illetve segíti a farmereket abban, hogy évről évre növeljék a megtermelt prémium kávék arányát.

A Peru Organic kávé limitált ideig elérhető a Nespresso Boutique-okban és a www.nespresso.com oldalon.

