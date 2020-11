Újabb leletekre bukkantak a ritka viking hajósír közelében

A délkelet-norvégiai Gjellestadnál található egy jól ismert vaskori sír, a Jell-halom. 2017-ben a környéken aranyból készült díszek kerültek elő, ezért a szakértők arra kezdtek gyanakodni, hogy a területen további tárgyak várhatnak felfedezésre. 2018-ban aztán egy 9. századi viking hajósírra bukkantak, amely 20 méteres hosszával Norvégiában különlegesnek számít – a helyi hajósírok jellemzően 12 méternél rövidebbek. A terület emlékei ma a felszín alatt találhatóak, hiszen a 19. századi mezőgazdasági munkák során feldúlták őket.

Gjellestadnál azóta is folynak a vizsgálatok: szakértők egy csoportja a közelmúltban földradar (GPR) segítségével mérte fel a területet – számol be a Live Science. A technikával a rejtett struktúrák is jól megfigyelhetőek. Az elemzés során 13 temetkezési halomra, illetve különböző épületekre, többek között egy templomra és egy lakomák helyéül szolgáló csarnokra bukkantak – a hasonló struktúrák általában a viking elithez köthetőek. A legfrissebb eredmények alapján úgy tűnik, Gjellestad évszázadokon át volt a helyi előkelők temetője, ahol fényűző szertartások kíséretében helyezték nyugalomra az elhunytakat.



Lars Gustavsen, a Norvég Örökségvédelmi Intézet régésze szerint egyedül a hajósír köthető egyértelműen a vikingek korhoz. A szakértők úgy gondolják, hogy a terület fontos volt a korabeli elitnek, amely fényűző és jól megtervezett temetési rituálékkal szemléltette hatalmát. A hajósírt valószínűleg azért alakították ki a már létező halomsírok között, hogy ezzel jelezzék kötődésüket a már meglévő hatalmi struktúrához.

2020 nyarán állatok csontjai is előkerültek a környéken. A kutatók szerint ezek olyan szarvasmarháktól és lovaktól származnak, melyeket a szertartások során áldoztak fel.