Ezek 2021 legizgalmasabb helyszínei

A National Geographic 25 olyan különleges helyszín és közösség történetét mutatja be, amelyek 2021-ben, a pandémia után különösen inspirálóak lehetnek, közöttük található a magyar pusztaság is, a Hortobágy.

Az összeállításban öt kategória szerepel: természet, kaland, kultúra, fenntarthatóság, illetve család, a bemutatott történetek a környezetvédelmi sikerek, a kultúra és a közösség erejének példái. A 25 helyszín között két magyar vonatkozású területet is megtalálni.

A listát a National Geographic Traveler nemzetközi szerkesztősége állította össze, 2021 legjobb helyszíneinek bemutatását. George Stone főszerkesztő szerint a világjárvány miatt ugyan átmenetileg felfüggesztjük utazásainkat, kíváncsiságunk azonban nem enyhül. „A világ tele van csodákkal – még ha nehéz is elérni őket” – mondta Stone, hozzátéve, hogy most tökéletes az alkalom arra, hogy következő utazásunkról ábrándozzunk.

A 25-ös listán igen változatos helyszínek találhatóak, melyek az alábbiak:

Fenntarthatóság:

Alonisszosz, Görögország

Koppenhága, Dánia

Új-Kaledónia, Franciaország tengerentúli területe

Freiburg, Németország

Gabon

Denver, Colorado, Amerikai Egyesült Államok

Család:

Anglia partvidéki útvonala

Erdély

A floridai „űrpart”

Hortobágy

A kanadai Brit Columbia őslakos területei

Kaland:

Dominika,

Szvanéti régió, Grúzia

Los Glaciares Nemzeti Park, Argentína

Danakil-mélyföld, Etiópia

Természet:

Isle Royale Nemzeti Park, Michigan, Amerikai Egyesült Államok

Yellowknife, Északnyugati területek, Kanada

Cerrado, Brazília

Lord Howe-sziget, Ausztrália

Kultúra: