Egy indián takaró több ezer pulykatollból készült

Egy friss tanulmány alapján Amerika délnyugati régiójának lakói, a mai pueblo indiánok ősei több ezer pulykatollból készítettek takarókat – számol be a Phys.org. A Washingtoni Állami Egyetem csapata egy nagyjából 800 éves, 99-szer 108 centiméteres leletet vizsgált, amely Utah területén került elő. Eredményeik alapján a takaró úgy készült, hogy mintegy 11 500 tollat erősítettek egy 180 méter hosszú jukkaszálra.

A William Lipe vezette csapat egy etikai és jogi előírásoknak megfelelő kereskedőtől egy vadpulykát is beszerzett, hogy megszámolják tollait, és becslést adjanak rá, mennyi állatra is lehetett szükség a takaró elkészítéséhez. Ennek alapján 4-10 madarat használhattak fel. Lipe szerint a hasonló takarók igen gyakoriak voltak a pueblók őseinél, de eddig csak keveset tudtak készítésükről. A szakértők úgy vélik, hogy az állati részekből készített ruhák és takarók hozzásegítették az őslakosokat, hogy a hidegebb régiókat, így a délnyugat-amerikai hegyvidéket is meghódítsák.

Lipe és társai korábban kimutatták, hogy a térségben időszámítás szerint 1-2. században vette át a pulykatoll a nyúlbőr szerepét, a takarókat nők készítették, elsősorban hideg ellen használták, de az elhunytakat is ilyen anyagokba tekerték.

A madarakat az 1100-1200-as években háziasították, a régészeti bizonyítékok alapján nagy tisztelet övezte a pulykákat, eredendően nem húsuk miatt tartották.