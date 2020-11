A jövőben szabadon látogatható az ókori város

A Madáin Szálihként is ismert terület Szaúd-Arábia északnyugati részén, az al-Ulai oázis közelében található, 400 kilométerre Medinától. Ez volt az i.e. 4. századtól az i.sz. 1. századig virágzó Nabateus királyság második legjelentősebb városa a jordániai Petra után.

Évente csaknem ötezer szaúdi látogat el Hegrába, ahová külföldi turisták eddig csak speciális engedéllyel léphettek be. Mostantól azonban bárki ellátogathat a területre, aki az interneten megvásárolja a 95 szaúdi riálba (7600 forint) kerülő belépőt – írja a Smithsonian Magazine.

A látogatók buszokkal juthatnak el a sziklavárosba, ahol történetmesélők avatják be őket a rejtélyes királyság titkaiba.

A világörökségi helyszínen 111 sír és nagyjából hétezer nabateus felirat található. A legnagyobb sírépítmény csaknem 22 méter magas, a legrégebbi az i. e. 1. századból való. A sírok egy részét befejezetlenül hagyták, aminek oka nem egyértelmű. A város építészeti megoldásait ókori római és görög elemek inspirálták.

A Hegra Régészeti Projekt társigazgatója, Laila Nehmé szerint a nabateusokról nem sokat tudni, mivel „nem hagytak hátra semmilyen grandiózus mitológiai szöveget”.

A nabateusok sivatagi nomádok voltak, akik virágzó kereskedelmi csomóponttá tették Hegrát. Tömjénnel, fűszerekkel és illatszerekkel látták el Egyiptomot, Szíriát, a Földközi-tenger térségét és Mezopotámiát.

Begyűjtötték a sziklákon lecsorgó esővizet, hogy később felhasználhassák. A sírok körül természetes vízelvezetőket alakítottak ki, hogy megóvják a homlokzatot az eróziótól.