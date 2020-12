Elhagyott halászhálókat kerestek, Enigmát találtak

A sajtóközlemény szerint a kieli Submaris búvárcsapata a Gelting-öbölben dolgozott, a WWF megbízásából az elhagyott, élővilágra végzetes veszélyt jelentő halászhálóktól igyekeztek megtisztítani a tenger mélyét, azonban e munkálatok közben rendkívül szokatlan leletre bukkantak. Speciális szonárral vizsgálták a tenger fenekét, s ekkor tűnt fel egy halászhálóba akadva a második világháború legendás német kódoló masinája. Bár annak idején nagy számban gyártották az Enigmákat, csak kevés maradt fenn, ezért a lelet történelmi jelentősége igen nagy.

A WWF a modern technika segítségével igyekszik megszabadítani a tengeri élővilágot a halászhálók jelentette végzetes veszélytől – az elhagyott hálókba beleakadhatnak nemcsak a halak, hanem a tengeri emlősök és a vízimadarak is, emellett műanyagként is szennyezik az óceánt. Mielőtt a búvárok útnak indulnának a mélybe, szonárral felmérik a hálók pontos elhelyezkedését, ám e szonáros vizsgálatok közepette rendszeresen bukkannak fel szokatlan tárgyak is. Így történt ez novemberben is, amikor a Gelting-öböl területén végezték a hálófelderítési munkálatokat.

Florian Huber víz alatti régész a megtalált Enigmát vizsgálja. Forrás: WWF

„A WWF évek óta dolgozik a Balti-tenger hálómentesítésén, és rendszeresen találunk nagyobb tárgyakat a hálókba gabalyodva. Ezek azonban legtöbbször kövek, esetleg farönkök. Az Enigma viszont messze a legizgalmasabb tárgy, amelyre eddig rábukkantunk” – magyarázta Gabriele Dederer, a WWF németországi szervezetének halászháló-mentesítési szakembere.

1945-ben a német haditengerészet rengeteg járművét süllyesztette el szándékosan a Gelting-öbölben, köztük 50 tengeralattjárót is – ezek így nem kerülhettek a Szövetségesek kezére. „Arra gyanakszunk, hogy a megtalált Enigma is ekkor kerülhetett a tenger mélyére” – mondta Florian Huber víz alatti régészettel foglalkozó szakember, és a Submaris búvára. Hasonló esetekben a WWF a helyi állami régészeti szervekkel szoros kapcsolatban dolgozik. „Ha valami történelmi leletre bukkanunk, akkor azonnal jelezzük a illetékes régészeti hatóságoknak, akik aztán gondoskodnak a továbbiakról” – tette hozzá Gabriele Dederer. A WWF ez esetben a kiemelésben is részt vett, mivel feltehetően elhagyott háló is volt a helyszínen. „Ha további tárgyakra bukkanunk, kötelesek vagyunk jelenteni, és könnyen lehet, hogy a víz alatti kulturális örökség részét képező lelet kerül elő.” Az elsüllyedt hajók tipikusan azok a tárgyak, amelyek e körbe tartoznak, s világszerte védelmet élveznek.

Christian Howe, Florian Huber (középen) és Uli Kunz nem sokkal az Enigma kiemelése után. Forrás: WWF

A kiemelt Enigmát a Schleswigi Régészeti Múzeum restaurátorműhelyébe szállították, ahol további vizsgálatoknak vetik majd alá, és természetesen megtisztítják a tengerben rárakódott dolgoktól.