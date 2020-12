Ősi településekre bukkantak Amazóniában

Távérzékelő eszközök segítségével azonosították ősi települések nyomait a brazíliai Acre államban – számol be a Phys.org. A falvak 1300-1700 között lehettek lakottak. A körkörösen elrendezett települések sokat elárulhatnak az őslakosok társadalmáról.

Az új felfedezés alátámasztja, hogy az európaiak érkezése előtt is születtek, virágoztak, illetve buktak el közösségek Amazónia területén. A most észlelt maradványok például egy 950 után kialakult kultúrához tartoznak. A dombokra emelt településeket utak kötötték össze, de a falvakon belül is kiépítettek saját úthálózatot.

Az erdőirtás miatt az utóbbi időkben több régészeti lelet is előkerült a térségben, a szakértők még geoglifákat is feltártak. Egészen mostanáig azonban nem sikerült pontosan felmérni, hogy a korabeliek miként alakították át a tájat.

Egy friss tanulmányban a Jose Iriarte, az Exeteri Egyetem vezette nemzetközi csapat azt mutatja be, hogy hogyan vizsgálták a régiót helikopter, illetve LIDAR (lézer alapú távérzékelés) segítségével – a technikával a növényzet által rejtett struktúrák is jól észlelhetőek. A kutatók több mint 35 települést és több tucat utat találtak, az adatok alapján egy-egy falu 3-32 dombra épült, és 40-153 méter széles volt. A szakértők úgy gondolják, hogy további struktúrák várhatnak felfedezésre a térségben.