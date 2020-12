A betegápolásról árulkodnak az ősi amerikai múmiák

Szakértők egy csoportja átfogó vizsgálat alá vette az úgynevezett Skiles-múmiát – számol be a Lincolni Nebraskai Egyetem oldala. Az adatok alapján a férfit a paraziták által terjesztett Chagas-kór kínozta, a betegségtől vastagbele hatszorosára duzzadt, amitől a megemésztett táplálékok nem tudtak távozni szervezetéből. Élete utolsó két-három hónapjában a mai Texas területén elhunyt férfi éhezett, végső táplálékát szöcskék jelentették. A kutatók úgy gondolják, hogy a beteget közössége, valószínűleg családja gondozta.

Karl Reinhard, az egyetem munkatársa szerint a fehérjében és nedvességben gazdag rovarrészeket a férfi valószínűleg könnyebben tudta elfogyasztani. A szakértő és kollégái két másik múmiát is elemeztek, és a betegápolás korai nyomaira bukkantak. Bár a maradványokat már korábban is megvizsgálták, a legújabb technikáknak köszönhetően most új részletek derültek ki a leletekről.

A Skiles-múmiában a fitoliteket is elemezték, ezek olyan növényi részek, melyek képesek többnyire érintetlenül áthaladni az emésztőrendszeren. A férfi esetében a fitolitek látványosan roncsolódtak, ami extrém nyomásra utal.

A csapat egy Arizónában feltárt, 5-6 éves gyermek maradványait is analizálta. Úgy tűnik, az 1000-500 éve elhunyt fiú szokatlan módon a saguaro kaktusz virágát is fogyasztotta – valószínűleg egy szertartás keretében. A virágok viszonylag rövid ideig nyílnak, és meglehetősen magasan nőnek, így a közösségnek komoly erőfeszítéseket kellett tennie a 230 virág összegyűjtéséhez.

A harmadik, még fiatalabb, Utahban azonosított gyermek 750 éve halt meg. Bár a térség pueblo őslakosai meglehetősen változatos étrendet ettek, a múmia emésztőrendszerében csak egy perjeféle maradványait mutatták ki. A növény nem túl tápláló, de az év egy adott periódusában más növényi táplálék egyszerűen nem érhető el a környéken. A helyiek valószínűleg mindent megtettek, hogy életben tartsák a gyermeket.

Mindhárom újból elemzett múmia mikroszkópos vizsgálata bizonyítékokat tár fel arról, ami korai hospice ellátásnak tekinthető, gyakran olyan jellegzetes élelmiszereket mutattak ki, amelyeket a betegek nem tudtak volna beszerezni.