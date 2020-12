Korsóban temették el az ókori gyermeket

Izraeli régészek egy csecsemő maradványaira bukkantak egy 3800 éves agyagkorsóban – számol be a Live Science. Yoav Arbel, az Izraeli Régészeti Hatóság munkatársa szerint viszonylag gyakran fedeznek fel kisgyermekekhez köthető sírokat, azt azonban nem tudni, hogy a most azonosított csecsemőt miért épp így temették el. Az egyik magyarázat, hogy a test annyira törékeny volt, hogy úgy érezték, valamivel meg kell védeni. A másik lehetőség, hogy a korsó az anyaméhet szimbolizálta, ily módon a korabeliek visszaadhatták a gyermeket az anyaföldnek.

Forrás: Yoav Arbel/Israel Antiquities Authority

A leletet a ma már Tel-Avivhoz tartozó Jaffánál fedezték fel, ez a világ egyik legelső kikötővárosa. A térségben valójában több hasonló korsót is találtak már, úgy tűnik, Izrael történetének bizonyos periódusaiban a helyiek ezt a temetkezési módon választották gyermekek esetében.

A friss eredményeket az Atiqot folyóiratban mutatták be további Jaffa városához kötődő tanulmányokkal együtt. Mivel a város évezredek óta folyamatosan lakott, példátlan régészeti kincseket rejt. A most bemutatott felfedezések között találni a hellenisztikus, a keresztes, az oszmán és a brit korhoz kapcsolódó leleteket is.

A szakértők egy 4-5. századi nekropoliszban egy görög mozaikot is felfedeztek, melyhez egy felirat is tartozik. A szöveg jelentése: „Legyetek bátrak mind, akik el vagytok itt temetve. Ennyi volt.” Ez arra utal, hogy ennyiből áll az élet, a halál pedig mindannyiunk közös sorsa.