Csontból készített fegyverek

A Dogger-föld nevű régiót lakó vadászó-gyűjtögető csoportoktól számos lelet maradt hátra, melyeket a holland partoknál fedeztek fel. Közéjük tartoznak azok a csontból készített, fogazott hegyek is, melyekről a régészek régóta úgy vélik, hogy fegyverként szolgáltak mintegy 11 ezer évvel ezelőtt.

Joannes Dekker, a Leideni Egyetem munkatársa és kollégái legújabb tanulmányukban tíz ilyen tárgyat vettek átfogó elemzés alá – számol be a ScienceAlert. A szakértő szerint feltételezhető, hogy az eszközöket nyilakon, esetleg lándzsákon alkalmazták, a sérülések pedig arról árulkodnak, hogy a korabeliek gyakran vetették be az ilyen fegyvereket.

Bár korábban nem mérték fel, hogy milyen élőlények csontjai is lehetettek az alapanyagok, a szakértőket így is meglepték az eredmények. Két hegy ugyanis emberi maradványokból készült, míg a többit főként ősi gímszarvasok csontjából alakították ki. Igaz, egyéb alapanyagokat is felfedeztek: az őstulok, az európai őz és a vaddisznó csontjait is felhasználták a korabeli eszközkészítők. A kutatók úgy gondolják, ezen állatok mind bőségesen elérhetőek voltak a térségben, így logikus volt felhasználni őket.

Mivel a korszakban több állati csont volt elérhető, mint emberi, kézenfekvő lehetett, hogy főként a természetben talált alapanyagokat építsék be fegyvereikbe. Vajon miért döntöttek bizonyos esetekben mégis az emberi csontok mellett? Biztos válasz ugyan nincs, de Dekkerék szerint elképzelhető, hogy az ilyen tárgyakat rituális célokkal készítették.