Műanyag szennyezett be egy vaskori lelőhelyet

A lelőhelyen régóta folyik a munka, a szakértők még a korabeli kerek házak rekonstrukcióit is elkészítették az eredeti alapokat és a korszak alapanyagait felhasználva. Harold Mytum, a Liverpooli Egyetem régésze szerint az Egyesült Királyságban ez az egyetlen lelőhely, ahol hasonló projektet hajtottak végre. Castell Henllyst a közönség előtt is megnyitották, a cél az volt, hogy felmérjék, miként viselkednek az ősi anyagok a kitettségnek.

A projekt azonban más érdekességre is felhívta a figyelmet – számol be a CNN. Egy friss tanulmány alapján noha a lelőhelyet rendszeresen, alaposan takarítják, így is rengeteg hulladék halmozódott fel a fából készített kerek házakban. A műanyagok a turistáktól, például az ide évente ellátogató mintegy 6 ezer gyermektől származhatnak. Egyes hulladékok jelmezes idegenvezetőktől maradtak hátra, a szakértők többek között arcfestékhez köthető műanyagokat is kimutattak. Emellett olyan tárgyakat, például egy szemüveget is felfedeztek, melyet egyszerűen elhagyhatott a tulajdonosa.

Kép: A. Fairley / Antiquity

Mytum szerint megdöbbentő, mennyi hulladékot azonosítottak a lelőhelyen, a friss eredmények pedig ismét igazolják a műanyagszennyezés kiterjedtségét. A kutató úgy vélik, a jövőben a mostani periódusra műanyagkorként hivatkozhatnak majd. A hulladék nemcsak a kor régészeti jellegzetessége lesz, hanem a környezetre is súlyos hatást gyakorol majd.

Mytumék célja most az, hogy az eredmények tükrében felhívják a jövőben a látogatók figyelmét a környezettudatosságra. Az oktatási programban a közelmúltban feltárt hulladékokat is fel akarják használni szemléltető céllal.