Éveken át lépcsőként szolgált egy ókori műtárgy

Egy angol nő tíz éven át használt a birtokán lépcsőként egy látszólag egyszerű márványdarabot. Mint utóbb kiderült, a kő rendkívül különleges, és római kori vésetek díszítik a felületét – számol a Live Science. A 63 centiméter hosszú követ a nő arra használta, hogy segítségével felszálljon lova nyergébe.

A Woolley and Wallis aukciós ház szakértői szerint a kő a 2. századból származik, értéke nagyjából 15 ezer font, azaz mintegy 5,9 millió forint lehet. Azt nem tudni, hogy a márvány hogyan került Angliába, de feltételezhetően Görögországban vagy Asia Minorban, azaz a mai Törökország területén készült.

A követ húsz éve találták meg a dél-angliai Whiteparish egyik sziklakertjében. Az istálló tulajdonosa hosszú időn át használta a sárral borított márványt, míg egy nap fel nem fedezte, hogy egy babérkoszorú van a felületére vésve. A nő felvette a kapcsolatot egy régésszel, aki megvizsgálta a kődarabot, és megállapította, hogy igen különleges leletről van szó.

Feltételezhető, hogy a kő mintegy 300 éve kötött ki Nagy-Britanniában. Will Hobbs, a Woolley and Wallis szakértője szerint a 18-19. századi nemesi utazások, az úgynevezett Grand Tourok során az arisztokraták gyakran hoztak el hasonló tárgyakat. Hobbs hozzátette, azt nem tudni, hogy a lelet hogyan került egy átlagos kertbe, az aukciós ház ennek kiderítésében a közösség segítségét kéri. A whiteparishi sziklakert egy, az 1960-as évek közepén felhúzott ház része, talán még élnek olyanok, akik emlékeznek az építkezésre. A közelben két kúria is feküdt, melyeket 1949-ben lebontottak, miután a hadsereg rekvirálta ezeket. Lehetséges, hogy ezen épületektől is kimentettek alapanyagokat.