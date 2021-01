Megtalálták a legősibb rajzot, amely állatról készült

Egy új tanulmány alapján a világ legősibb, állatot ábrázoló rajza az indonéziai Celebesz egyik barlangjában található – számol be a Live Science. A 45 ezer éves, vörös okkerrel készült alkotás egy celebeszi disznót örökít meg.

Adam Brumm, az ausztráliai Griffith Egyetem régésze és a csapat tagja szerint a faj még ma is fellelhető a szigeten, igaz, számuk folyamatosan csökken. A felfedezés arról árulkodik, hogy a régióban valóban népszerűek voltak a sziklarajzok, és hogy a korai művészet talán nem a jégkori Európában alakult ki, ahogy azt korábban gondolták.

2017-ben Brumm és kollégái legalább három disznós rajzot fedeztek fel a Leang Tedongnge-barlangban. Az üreg nehezen megközelíthető környéken fekszik, a helyiek szerint nyugati ember még nem is járt soha a helyi völgyben. A barlangban fennmaradt ábrák közül a disznóé a legősibb, ez 136-szor 54 centiméteres, és két tenyérnyom is látható mellette. Egy közeli üregben a csapat egy ennél is nagyobb disznót azonosított, ez az alkotás 32 ezer éves lehet. A régészeti adatok alapján a térség lakói rendszeresen vadásztak a fajra, idővel pedig háziasították is.

Az eddigi legősibb állatrajzot szintén Brummék fedezték fel a szigeten – az is egy celebeszi disznót ábrázol. A Leang Tedongnge-i alkotás datálásához a rajzra lerakódott kalcitból gyűjtöttek be mintát, majd az abban lévő urániumot vizsgálták.