A turizmus hiánya nehézségeket okoz Peruban

Juan Yupanqui 2020-ban fejezte be vendégházának építését patacanchai tanyáján – írja a National Geographic. A több mint 3300 méteres magasságban fekvő birtok Dél-Peruban, Cuzco közelében található. Az épület elvileg a család élményturisztikai vállalkozását segítette volna, az elmúlt egy év azonban nem az elvárásoknak megfelelően alakult.

Yupanqui éveken át dolgozott a vendégházon. 2019-ben még minden kedvezőnek tűnt, havonta átlagosan öt csoport érkezett, hogy egy-két nap alatt megismerjék az alpakatenyésztés, a ponchokészítés és a quellwa tusuy nevű tánc szépségeit. A jó szezonkezdés után a férfi úgy döntött, 2020-ban fejleszti az épületet, márciusban azonban a COVID-19 komoly változást hozott: beutazási korlátozást vezettek be, a vendégek pedig sorra mondták le a foglalásokat. Bár Patacanchában és a hasonló andoki településeken sokan foglalkoznak mezőgazdasággal, a fő bevételi forrást az idegenforgalom jelenti, Machu Picchu térségében ezért ezrek megélhetése került veszélybe.

A régió lakói nemcsak szállásadóként, hanem recepciósként, szakácsként és kézművesként is igyekeznek kiszolgálni a vendégeket. A 44 éves Yupanqui 18 éve foglalkozik idegenforgalommal, helyzete most elég kilátástalan. „Napról napra egyre inkább aggódom, mert nem tudjuk, mikor lesz vége” – mondta a férfi. Sok helyi most többek közt szárított paradicsom és alpaka gyapjú értékesítésével próbál bevételre szert tenni, de nem mindenki tart elég állatot, illetve termeszt elég zöldséget ehhez.

Eliana Miranda, a cuzcói idegenforgalmi hivatal igazgatója szerint augusztusra a turizmussal foglalkozók 92 százaléka vesztette el munkáját. Cuzcóban ekkor vezették be a szigorítások második fázisát. „Voltak korábban is problémáink, de egyik sem okozott olyan pusztítást az iparban, mint a COVID-19” –nyilatkozta Miranda. A perui kormány becslése alapján a hazai idegenforgalom 2020-ban 85 százalékkal eshetett vissza, ez több milliárd dolláros kárt jelent.

Miranda szerint rengeteg ember vonul ki a turizmusból, és próbál más módon boldogulni. A rövid távú átállást az idegenforgalmi hivatal is próbálja segíteni, de félő, hogy sokan végleg elhagyják a szektort.

Örökre megváltozhat Peru?

Peruban októberben, illetve decemberben ismét engedélyezték a nemzetközi légi beutazást, és bár Arce ezt pozitív lépésként értékeli, hosszabb időre lesz szükség a teljes helyreálláshoz. Arce többekkel együtt aggódik a gazdasági válság, illetve az ország politikai instabilitása miatt – csak novemberben nyolc nap alatt három elnöke is volt az államnak. Peru munkanélküliségi aránya jelenleg rendkívül magas, 15,1 százalék.

A lakosság elégedetlen a gazdasági helyzet miatt, ez pedig további problémákat generál. December közepén átmenetileg ismét le kellett zárni Machu Picchut, miután a turistákat szállító vasútvonal mentén élők blokádot hirdettek, és alacsonyabb jegyárakat követeltek a helyieknek, akik szintén használják a vasutat. Sokan úgy gondolják, hogy amíg a járvány miatti instabilitás kitart, az idegenforgalmat sem érdemes visszaállítani.

Claudia Cornejo, az ország kereskedelmi és gazdasági minisztere is felismerte a helyzetet: úgy látja, hogy két-három évre lesz szükség, mire az idegenforgalom eléri a COVID-19 előtti szintet. A kormány célja az, hogy krízist a turizmus egyfajta újraindítójaként használja fel, és átalakítva, fenntarthatóbban állítsák vissza a szektort.