Így győzték le az amerikai őslakosok a tűzvészeket

Christopher Roos, az amerikai Déli Metodista Egyetem szakértője és kollégái legújabb tanulmányukban azt írják, Új-Mexikó lakói nagyjából ezer éve képesek voltak hasznukra fordítani a tüzeket – számol be a Phys.org. A kutatók úgy vélik, a lángok által veszélyeztetett térségek populációi tanulhatnak az őslakosoktól.

Roos szerint nem az a kérdés, hogy miként kerülhetjük el a tüzet és a füstöt, hanem az, hogy milyen típusú tűzzel és füsttel vagyunk hajlandóak együtt élni. A szakértő csapatával azt mérte fel, hogy a mezőgazdasággal foglalkozó amerikai őslakosok miként bántak a lángokkal az évszázadok során. Az elemzésben több vizsgálati módszert is alkalmaztak, többek paleoklimatikai adatokat, és a fagyűrűk alapján a tűzeseteket is felmérték.

Az Új-Mexikó északi részén húzódó Jemez-hegység populációi több mint ötszáz éven át éltek tüzek által sújtott erdőkben. A korszak települései meglehetősen magas népsűrűségűek voltak, a térség lakói egy Chicagónál nagyobb erdős területen gazdálkodtak. A kutatók arra jutottak, hogy 1100-tól kezdődően a helyiek közösségeik közelében kisebb foltokban elkezdték szándékosan kiégetni az erdőt, ezzel korlátozva a tűz terjedését, és növelve a terület ellenállóságát.

Root szerint egy-egy falu közelében két futballpályányi területen nem hagytak élő fákat, és úgy tűnik, hogy a kisebb gyúlékony növények, így a bokrok és füvek is ritkák voltak itt. A mezőgazdasági területeket irányított tüzekkel tisztították, a lángok az anyagok újrahasznosítását és a talaj táplálását is segítették. Roos úgy véli, hogy a módszer ma is hasznos lehetne az Egyesült Államok nyugati részén élő kisebb őslakos-közösségeknek.

Mivel az éghajlati átalakulás miatt a tüzek egyre gyakoribbá válnak, elengedhetetlen, hogy hatékony módszereket találjunk a lángok kordában tartására. Bár sok helyen, így Amazóniában, napjainkban is elindítanak tüzeket a talaj megtisztítására, a gyakorlat sok esetben nem átgondolt, és jellemzően nem a közösség védelmét, hanem a mezőgazdaság terjeszkedését szolgálja.