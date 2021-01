Ezek a tárgyak voltak Európa bronzkori fizetőeszközei

Egy friss tanulmány alapján Európában a korai bronzkor idején bronz tárgyak szolgáltak fizetőeszközként, a térség lakói pedig egységesíteni is igyekeztek ezeket a pénzhelyettesítőket – számol be a Phys.org. Később aztán a mérési módszerek átalakulásával a pénzek is fejlődésnek indultak.

A pénz a modern társadalom meghatározó eleme, a fizetőeszköz egyik fontos jellemzője a standardizáltság. A régészeknek sokszor nincs egyszerű dolguk, ha a korai pénzeket akarják vizsgálni, hiszen a régmúlt emberek mértékei egészen mások voltak. Maikel Kuijpers, a Leideni Egyetem munkatársa kollégáival a korai bronzkori Közép-Európa fizetőeszközeinek látszólagos hasonlóságára fókuszált.

A vizsgált leletek bronzból kialakított gyűrűkre, bordákra és fejszepengékre emlékeztetnek, a csapat több mint száz leletkészlet mintegy 5 ezer elemét analizálta. A kutatók szerint a tárgyak 70 százalékának tömege annyira hasonló, hogy kézben mérve nem lehet észlelni a különbséget. A szakértők úgy gondolják, hogy a leletek gyakori együttes előkerülése, illetve a tárgyak megjelenése és tömege közötti hasonlóságok együttesen arra utalnak, hogy korai standardizált fizetőeszközökkel van dolguk.

A bronzkor későbbi szakaszában sokkal precízebb mérési rendszerek jelentek meg Európában, ez pedig a pénzek fejlődéséhez vezetett. Kuijpersék szerint az általuk vizsgált tárgyak a történelem előtti idők eurójaként funkcionálhattak.