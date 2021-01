Együtt temették el a kisgyermeket és a kölyökkutyát

A Francia Régészeti Kutatóintézet (INRAP) csapata egy különleges nyughelyre bukkant – számol be a Live Science. Úgy tűnik, a római kori Franciaország területén elhunyt kisgyermeket egy valóságos lakomával együtt temették el, sírjában pedig egy csengős nyakörvvel ellátott kölyökkutyát is elhelyeztek. Azt még nem derítették ki, hogy az eb természetes halált halt-e, vagy feláldozták.

A lelőhelyet a közép-franciaországi Clermont-Ferrand Auvergne repülőtérnél azonosították. A régészek szerint a sírmellékek gazdagsága arról árulkodik, hogy a nagyjából egyéves gyermek egy előkelő család tagja volt. A szakértők korábban is találtak már gyermeket és kutyát közös nyughelyben, a mostani felfedezés különlegessége a csengős nyakörv.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a sírban egy fiú vagy egy lány nyugodott. A nyughely egy romanizált gall település közelében került elő, a sír az augustusi-tiberiusi korszakból, az időszámítás előtt 27 és időszámítás szerint 37 közötti periódusból származik. A gyermek 80 centiméter hosszú fa koporsója már lebomlott, a deszkákat összetartó és díszítő fémeket viszont megtalálták.

A sírba italokkal és ételekkel megtöltött agyagedényeket is helyeztek el. A korszakban ez bevett gyakorlat volt, a gyermek nyughelye ugyanakkor kifejezetten gazdagnak számít. A sírban egy vasból készült gyűrűt, egy réz melltűt és egy talán játékként használt hajlított rudat is feltártak, a kutya nyakörve különösen díszes. Emellett egy baba fogát is felfedezték egy kagylóban, ez talán az elhunyttól származott.