Megváltoztak a futballmeccsek, mióta nincsenek szurkolók

Egy friss tanulmány alapján a pandémia idején a játékosok, a stábtagok és a hivatalos tisztségviselők, például a bírók rövidebb és kevésbé heves érzelmi magatartást, illetve interakciókat mutatnak – számol be a Phys.org. Ez többek között azt jelenti, hogy kevesebb a meccsekre jellemző kakaskodás.

Michael Leitner, a Salzburgi Egyetem munkatársa és a tanulmány társszerzője szerint az osztrák Bundesligában és sok más európai bajnokságban 2020 májusára tiltották ki a járvány miatt a közönséget. A szurkolók távol maradása különleges környezetet teremt a sporttudományi vizsgálatok számára.

A szakértők az FC Red Bull Salzburg tíz meccsét elemezték a 2018-2019-es szezonból, illetve tízet a csapat 2019-2020-as idénybeli üres lelátós mérkőzései közül. Az adatok alapján 19,5 százalékkal kevesebb érzelmi szituáció volt a pályán, amikor nem voltak nézők, és a bírók is 14,2 százalékkal ritkábban avatkoztak be ilyen helyzetekben. Az is kiderült, hogy a hasonló szituációk lerövidültek: amikor a stadionok tömöttek voltak, a tíz meccs alatt több mint 41 percet töltöttek a résztvevők emocionális viselkedéssel, míg a lezárásos tíz mérkőzésre ez az idő nagyjából 27 percre csökkent.

A kimaradt helyzetek után a játékosok többet hibáztatták önmagukat, gyakoribb volt a sportszerű magatartás, míg a beszélgetések és viták visszaszorultak. A kutatók 120 mérkőzés jegyzőkönyve alapján azt is megállapították, hogy a szurkolómentes meccseken a szabálytalanságok és a kiosztott lapok száma is csökkent, míg a gólok terén 20 százalékos emelkedést dokumentáltak.

A friss eredmények is igazolják, hogy a csapatsportokban a nézők óriási hatást gyakorolnak a játékra. Érdemes azonban kiemelni, hogy a tanulmány elkészítése során egyetlen klubra koncentráltak a szakértők.