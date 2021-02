Modern emberekkel keveredő neandervölgyieket találtak

Tim Compton, a Londoni Természettudományi Múzeum munkatársa csapatával legújabb tanulmányában La Cotte de St. Brelade különleges neandervölgyi fogait vizsgálta – számol be a Phys.org. A leleteket 1910-1911-ben fedezték fel egy, a Jersey délnyugati részén található barlangban.

A korábbi kutatások alapján az üregben már 250 ezer éve megjelentek a neandervölgyiek. A modern emberek megközelítőleg 45 ezer éve bukkantak fel Európában, nagyjából 5 ezer évvel később pedig a neandervölgyiek eltűntek.

Amikor a 20. század első felében megtalálták La Cotte fogait, a régészek úgy vélték, hogy mint sok más helyi maradvány, úgy ezek is neandervölgyiektől származnak. Comptonék most komputertomográfiával vizsgálták meg a leleteket, és olyan vonásokat mutattak ki, melyek nem a neandervölgyiekre, hanem a modern emberekre jellemzőek. Ez arra utal, hogy a fogak a két csoport közös leszármazottaitól maradtak fenn. Az is kiderült, hogy a két lelet a korábbi feltételezéssel ellentétben nem egy személytől származik, a fogak pedig kevesebb, mint 48 ezer évesek, vagyis a két emberfaj együttélésének idejéből valók.

Néhány neandervölgyi fog a La Cotte de St. Brelade-ből. Forrás: Natural History Museum

Comptonék szerint a neandervölgyiek és modern emberek közötti keveredés a vártnál is gyakoribb volt. Lehetséges, hogy ősi rokonaink valójában nem pusztultak ki, csupán egyszerűen beolvadtak a modern emberek populációjába. Korábbi genetikai vizsgálatok már kimutatták, hogy a neandervölgyiek öröksége ma is jelen van a nem afrikai emberekben.