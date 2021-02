Vért, verítéket és olajfestéket – Churchill, a festőművész

1915-ben még az Admiralitás Első Lordja volt, ám az elhibázott Gallipoli kampányt követően távoznia kellett a kormányból, és kétséges volt későbbi karrierje, hangulatának mélyrepülése azonban egyáltalán nem volt kétséges. Bérelt egy házat, ahol rokonaival nyaralt, és az amatőr festő sógornője, Lady Gwendoline Churchill munkáját látva kedvet kapott a festéshez, s ezzel egy csapásra elfeledte a politikai kudarcát. A művészetterápiából életre szóló szenvedély lett. Eleinte akvarelleket készített, de hamarosan átváltott olajra, a legtöbbször a szabadban készültek a festményei – plein air –, elsősorban tájképek. Elvarázsolták a ragyogó színek: „A festés szórakoztató, a színek örömet szereznek, és jó érzés őket még kinyomni is a tubusból” – írta Churchill.

Gyakran a Kentben lévő Chartwell nevű vidéki háza környéke volt a téma (a ház ma állami tulajdon és múzeumként nyitva áll a látogatók előtt, a mai napig megőrzött műtermével). Persze, mivel az államférfi meglehetősen sokat utazott a világban, a felszerelését is vitte magával, így számos képe készült külföldön is, pl. Egyiptomban, Marokkóban, Olaszországban.

Festményein is meglátszik, hogy közel álltak hozzá az impresszionista és posztimpresszionista művészek, nem egyszer el is utazott azokra a helyszínekre, ahol kedvencei, pl. Matisse, Cézanne, Monet és Manet festettek.

Az ismerősei körében is számos művész akadt, köztük William Nicholson, aki próbálta tanítgatni is az államférfit. A Chartwell kurátora, Katherine Carther mesélt el egy történetet róluk: Nicholson saját vásznával és festékeivel leült Churchill mellé, ugyanazt a tájat festeni, azzal a céllal, hogy közben a kifinomultabb színhasználatra tanítja, legfőképp a saját példáján át. Azonban Churchill nem fogadta meg a tanácsokat, és továbbra is a saját maga által olyannyira kedvelt élénk színekkel festett, megfestették ugyanazt a tájat, de Churchill képén a zöld a lehető legélénkebb zöld volt.

Az 1920-as években Churchill egy könyvet is írt a festésről, mint a hobbijáról (Painting as a Pastime), ebben így vallott a színekről: „Együtt örülök a ragyogó színekkel, de őszintén sajnálom szegény barnákat!” A műtermébe lépve ma is úgy érzi az ember, mintha egy kaleidoszkóp belsejében járna.

Ezen nincs is mit csodálkozni, hisz Churchill számára a festés gyakran hangulatjavítóként szolgált, és ezt a célt könnyebb volt a ragyogó színekkel elérni. Személyes problémái és politikai kudarcai után a festés mindig előtérbe került az életében. Valószínűleg a vezetői, politikusi képességeit is javította, hogy a festészet révén gyakorlottabb megfigyelővé vált, s a memóriáját is edzette a művészet. Könyvében így írt: „Nincs jobb gyakorlás egy leendő művész számára, mint tanulmányozni, szinte felfalni egy képet, majd másnap emlékezetből reprodukálni azt. Semmi sem képes jobban fejleszteni a megfigyelőképességet és az emlékezetet!” 191 festményét itt megnézegethetjük.

Churchill életében mintegy 500 képet készített, és a művészetével más vezető politikusokat is e hobbi felé terelt: festményeit megismerve Dwight D. Eisenhower a Fehér Házban egy műtermet is kialakíttatott magának, George W. Bush pedig az említett könyvet tekintette saját festészetét inspiráló műnek.

Annak ellenére, hogy az alkotásban megingathatatlan volt, és a szakmai elismerés sem maradt távol, a képeit nem szívesen tárta nyilvánosság elé. 1947-ben egy kiállításra elkérték két festményét, ám csak úgy adta őket oda, ha azok álnéven kerülnek a közönség elé. Bár nem volt igazán eredeti, a tehetsége kétségtelen, és megtanít arra, hogy mekkora örömet is szerezhet az embernek maga az alkotás.

“Ha a mennybe jutok, szeretném az első évmilliómat festéssel tölteni majd.” (Sir Winston Churchill)