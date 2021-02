Bizonyíthatták III. Richárd egyik rémtettét

Tim Thornton, a Huddersfieldi Egyetem professzora új tanulmányában az angol történelem egyik leghírhedtebb rejtélyével foglalkozik – számol be a Phys.org. A publikációban a szerző azt járja körül, hogy III. Richárdnak milyen szerepe lehetett unokaöccsei, V. Eduárd és testvére, Richárd meggyilkolásában. III. Richárd utólag érvényteleníttette bátyja, IV. Eduárd házasságát, a hercegeket 1483-ban a Towerba záratta, egyes források szerint pedig utóbb meg is ölette őket. A történet William Shakespeare-t is megihlette.

III. Richárd védelmezői úgy gondolják, nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy az uralkodónak köze volt a 12, illetve 9 éves hercegek eltűnéséhez. Thornton friss tanulmányában azonban azt írja, sikerült alátámasztania, hogy a király kapcsolatban állt a fiúk gyilkosaival.

A hercegek haláláról részletesen először Morus Tamás számolt be, aki Miles Forestet és John Dightont nevezte meg gyilkosokként. Morus szerint a férfiakat James Tyrrell, III. Richárd embere bérelte fel. Egyes szakértők úgy vélik, hogy ez utólagos Tudor-propaganda, melynek célja III. Richárd nevének befeketítése volt.

Thornton ugyanakkor arra jutott, hogy Morusnak igaza volt. A kutatónak sikerült bebizonyítania, hogy a híres angol humanista mellett Miles Forest, az egyik állítólagos gyilkos fiai is jelen voltak VIII. Henrik udvarában. Ez azt sugallja, hogy Morus nem kitalálta a történetet, hanem hús-vér emberekről, így kollégái apjáról írt, amikor bemutatta a gyilkosságokat.