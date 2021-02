Egy halom ezüsttel vásároltak védelmet a császártól

Szakértők egy csoportja egy 2. századi görög nyelvű feliratot elemezve fedte fel ennek történetét – számol be a Live Science. Úgy tűnik, a város komoly összeget fizetett a császárnak hűsége jeléül, illetve a remélt kegyelemért.

A mai Bulgária területén fekvő Nikopolisz (korabeli nevén Nicopolis ad Istrum) városa a korszakban Commodus császár halálát követően egy olyan császárjelöltet támogatott, aki végül elbukott. Ezután a város közössége elképesztő összeget, 700 ezer ezüst dénárt küldött hűsége jeléül az új uralkodónak, Septimus Severusnak, ez mai értéken számítva több millió eurót jelentene.

Az új császár 198-ban megküldött levelében fogadta el az összeget, a szöveget pedig utóbb egy kőtáblán is rögzítették a helyiek. A császár ügyesen megfogalmazott válaszával elkerülhette azt, hogy az eset annak a vesztegetésnek tűnjön, ami valójában volt.

Nikolaj Sarankov, a Szófiai Egyetem munkatársa szerint a korszakból csak kevés császároktól származó forrás maradt fenn. Sarankov a közelmúltban fordította le a szöveget bolgárra, de már egy angol verzió is elkészült.

A 2. század elején alapított Nicopolis ad Istrum gyors virágzásnak indult, a Commodus császár meggyilkolása utáni hatalmi harcból azonban rosszul jött ki a város, a kutatások szerint Severus egyik riválisát támogatták. A közösség valójában azért küldött 700 ezer dénárt az új uralkodónak, hogy kegyelmet kérjen e rossz döntésért. Septimus Severus válaszát egy 2 tonnás, 3 méter magas és 1 méter széles kőbe vésték. Ezt már az 1920-as években megtalálták számos darabba törve, a helyreállítás azonban csak 2019-ben kezdődött meg. Septimus Severus az üzenetében a megvesztegetés eltusolásán kívül még törvényesíteni is próbálta magát azzal, hogy Marcus Aurelius leszármazottjának állította be magát, holott nem volt köztük semmilyen rokoni kapcsolat. Ezzel a hazugsággal azonban Severus egészen Traianusig visszavezette a vérvonalát – Nikopolisz városának alapítójáig.

Míg a császári levelet a városi tabulárium (kb. levéltár) őrizte, a sztélét a város főterén állították fel, hogy minden polgár lássa. A kőtáblát a felújítása után eredeti helyén állították fel, így majd a turisták is megnézhetik, ha felkeresik Bulgária legnagyobb római kori maradványait.