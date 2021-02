Lenyűgöző ókori kincsre bukkantak Törökországban

Kép: Courtesy of Elif Özer/Aizanoi Excavation Directorate

Török régészek egy csoportja egy patak közelében egy római kori kincsekkel teli edényt azonosított – számol be a Live Science. Elif Özer, a Pamukkalei Egyetem szakértője szerint a 651 darab érme nagyjából 2100 éves, de még most is jól láthatóak felirataik és ábráik. A leletek Aizanoi ókori görög városánál, a nyugat-törökországi Kütahya tartományban kerültek elő.

„Rendkívül izgalmas felfedezés” – nyilatkozta Özer. Mint mondta, valószínűsíthető, hogy egy magas rangú katona ásta el a kincset a településnél, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy miért.

Az érméket 2019 szeptemberében tárták fel, utóbb pedig átfogó elemzésnek vetették alá őket. A szakértők szerint 439 darab dénárt, azaz római kori ezüstérmét, illetve 212 kisztoforoszt, vagyis Pergamonban használt ezüstérmét találtak – Pergamon városa szintén a mai Törökország nyugati részén fekszik. Az érmék közül többet a modern kori Dél-Olaszország területén vertek, mindegyik darab időszámítás előtt 75 és 4 között keletkezett. Az érméket római politikusok portréi, például Marcus Antonius és Augustus császár arca díszítik. A pénzeken egyéb alakokat és jeleneteket is megjelenítettek, még a mitikus Aeneas figurája is felismerhető az egyik érmetípuson.

A kincs különlegessége, hogy egy politikai értelemben igen mozgalmas időszakból, a köztársaság végének és a császárság kezdetének periódusából származik. A leleteket az ankarai Anatóliai Civilizációk Múzeumának adták át.